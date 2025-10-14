В Ростове до конца года благоустроят смотровую площадку на Седова

Фото: соцсети

В Ростове власти пообещали благоустроить смотровую площадку на Седова до конца этого года. Долгое время ростовчане жаловались на ее неудовлетворительное состояние: отсутствуют перила, плитка разобрана, дорожка разрушена.В городской администрации сообщили, что в 2025 году финансирование работ по благоустройству сквера не предусмотрено.Тем не менее площадку обещают привести в порядок до конца нынешнего года. В рамках работ уберут сухие деревья, а в период осени и весны в рамках программы «День древонасаждений» высадят новые саженцы.Напомним, в начале сентября жительница Ростова Ольга обратилась в администрацию с просьбой привести площадку в порядок. При этом специалисты признали объект безопасным и находящимся в удовлетворительном состоянии.