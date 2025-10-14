Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

На трассе в Ростовской области в аварии с грузовиком погиб водитель легковушки

На трассе в Ростовской области в аварии с грузовиком погиб водитель легковушки
На трассе в Ростовской области в аварии с грузовиком погиб водитель легковушки. ДТП произошло на автодороге Волгоград – Каменск-Шахтинский – Луганск днем 14 октября.

По имеющейся информации, 61-летний водитель легковушки «ВАЗ 212140» ехал по дороге в районе Белой Калитвы. Внезапно он потерял контроль над управлением. Машина выехала на встречную полосу. В это время там ехал автомобиль «Фотон» в составе полуприцепа «Шмитц». В результате машина въехала в грузовик.

- В результате ДТП погиб водитель автомобиля «ВАЗ 212140», - сообщили в донской Госавтоинспекции.
Фото: Госавтоинспекция Ростовской области
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.