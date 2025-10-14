- В результате ДТП погиб водитель автомобиля «ВАЗ 212140», - сообщили в донской Госавтоинспекции.

Фото: Госавтоинспекция Ростовской области

На трассе в Ростовской области в аварии с грузовиком погиб водитель легковушки. ДТП произошло на автодороге Волгоград – Каменск-Шахтинский – Луганск днем 14 октября.По имеющейся информации, 61-летний водитель легковушки «ВАЗ 212140» ехал по дороге в районе Белой Калитвы. Внезапно он потерял контроль над управлением. Машина выехала на встречную полосу. В это время там ехал автомобиль «Фотон» в составе полуприцепа «Шмитц». В результате машина въехала в грузовик.