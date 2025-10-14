Новости
В Ростовской области расчистят более 17 километров реки Быстрой

В Морозовском районе Ростовской области специалисты займутся расчисткой более 17 километров реки Быстрой. По информации пресс-службы Минприроды региона, работы запланированы на 2026–2028 годы. Бюджет проекта пока не раскрывается.

Проблемы с состоянием реки накопились за годы. В прошлом году здесь отмечали массовую гибель рыбы, а местные жители жаловались на резкий запах и необычный цвет воды.

В начале июня этого года сотрудники Минприроды зафиксировали сбросы загрязнённых вод в реку. Вода была мутной и покрыта пеной, что наносит серьёзный вред экосистеме и может привести к необратимым последствиям.

Жители района пытались самостоятельно бороться с незаконными сливами, обращались в различные инстанции, однако реакция со стороны властей отсутствовала.

Министерство природных ресурсов регулярно фиксирует факты сброса отходов в реку, что осложняет ситуацию и ухудшает экологическое состояние Быстрой.
Фото: соцсети
