В Ростовской области расчистят более 17 километров реки Быстрой

В Морозовском районе Ростовской области специалисты займутся расчисткой более 17 километров реки Быстрой. По информации пресс-службы Минприроды региона, работы запланированы на 2026–2028 годы. Бюджет проекта пока не раскрывается.Проблемы с состоянием реки накопились за годы. В прошлом году здесь отмечали массовую гибель рыбы, а местные жители жаловались на резкий запах и необычный цвет воды.В начале июня этого года сотрудники Минприроды зафиксировали сбросы загрязнённых вод в реку. Вода была мутной и покрыта пеной, что наносит серьёзный вред экосистеме и может привести к необратимым последствиям.Жители района пытались самостоятельно бороться с незаконными сливами, обращались в различные инстанции, однако реакция со стороны властей отсутствовала.Министерство природных ресурсов регулярно фиксирует факты сброса отходов в реку, что осложняет ситуацию и ухудшает экологическое состояние Быстрой.