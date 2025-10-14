После жуткой аварии с фурой на трассе в Ростовской области сгорело авто

Фото: Соцсети

В Ростовской области зафиксировано серьезное дорожно-транспортное происшествие: произошло столкновение легкового автомобиля и грузового транспортного средства, в результате чего легковой автомобиль был уничтожен огнем.Кадры с места аварии, сделанные очевидцами, быстро распространились в соцсетях. Инцидент случился в дневное время 14 октября неподалеку от Белой Калитвы, в окрестностях поселка Атаево, на автомобильной дороге.Согласно первоначальным сведениям, полученным от свидетелей, участниками столкновения стали автомобиль «Нива» и крупнотоннажный грузовик. От мощного удара легковой автомобиль моментально загорелся. Грузовая машина, в свою очередь, перекрыла движение по трассе. По фото видно, как авто полностью выгорело.Данные о наличии пострадавших на данный момент уточняются. Однако местные сообщают, что пострадал как минимум один человек. Причины и подробности ДТП выясняются.