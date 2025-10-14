Новости
Замначальника ГУ МЧС по Ростовской области стал фигурантом уголовного дела

В Ростовской области в отношении заместителя начальника ГУ МЧС возбуждено уголовное дело. По информации пресс-службы регионального управления ФСБ, его подозревают в превышении должностных полномочий.

По данным следствия, заместитель начальника подписал акты о приёмке работ по строительству, несмотря на то, что эти работы фактически не были выполнены.

Речь идёт о строительстве Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) в Таганроге. Ущерб, причинённый действиями подозреваемого, оценивается более чем в 10 миллионов рублей.

Как сообщает DonDay с ссылкой на источник, сведений о задержании чиновника пока не поступало.
Фото: Donday
