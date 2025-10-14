В Ростовской области задержали замначальника ГУ МЧС региона Дмитрия Головчанова

Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области

В Ростовской области был задержан заместитель начальника регионального ГУ МЧС Дмитрий Головчанов. Об этом информирует портал Donday, ссылаясь на свой источник.По предварительным данным, высокопоставленного сотрудника спасательной службы подозревают в том, что он превысил должностные полномочия. Следствие утверждает, что Дмитрий Головчанов утвердил акты о приёмке работ, которые фактически не были выполнены при строительстве Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) в Таганроге. Ущерб от его действий превысил 10 миллионов рублей.Дмитрий Головчанов родом из Беларуси. В 1998 году окончил Нижегородское высшее военное училище тыла имени Маршала Советского Союза И. Х. Баграмяна, а в 2005 году получил диплом Ростовского государственного строительного университета.С 1993 по 1998 годы проходил обучение в Нижегородском высшем военном училище тыла, расположенном в городе Нижнем Новгороде. В июне-июле 1998 года был назначен начальником продовольственной и вещевой службы 321-го отдельного гаубичного самоходного артиллерийского дивизиона 205-й отдельной мотострелковой бригады 58-й армии, базировавшейся в Буденновске Ставропольского края.Как сообщает источник, в ближайшие дни высокопоставленному спасателю изберут меру пресечения.