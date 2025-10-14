В Ростовской области жена ищет супруга, пропавшего при странных обстоятельствах

Фото: Соцсети

В Ростовской области без вести пропал 53-летний мужчина. О местонахождении Евгения Киреева неизвестно с 11 октября.Евгений проживает в Каменск-Шахтинском. В тот день он позвонил утром жене и сообщил, что находится под Шахтами. После телефон отключился. К сожалению, больше мужчина не выходил на связь.Женщину встревожил такой странный звонок. Она стала связываться по сотовой связи со своими знакомыми. Людмила надеялась, что хоть они могут знать о местонахождении ее супруга. Но ни у кого не было информации.Тогда женщина обратилась за помощью к СМИ, чтобы за счет соцсетей распространить информацию о пропаже ее любимого.Евгений Валерьевич имеет плотное телосложения. Рост составляет 185 сантиметров. У мужчины русые волосы и голубые глаза.Когда он пропал, он был одет в черно-серый джемпер, черные джинсы и черные кроссовки.Также супруга Евгения Киреева говорит, что он хромает на одну ногу.Если у вас есть информация о местоположении Евгения, просьба сообщить об этом Людмиле: 8-939-789-95-76.