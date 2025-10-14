В Ростове рост ставки по семейной ипотеке увеличит стоимость жилья

Фото: соцсети

В Ростове может увеличиться платеж по семейной ипотеке после увеличения ставки. Об этом сообщает Donday со ссылкой на директора федеральной риелторской фирмы «Этажи».Семейная ипотека является одним из важных двигателей рынка недвижимости на сегодняшний день. Еще до 2025 года основная ставка составляла 6%.В октябре Минфин предложил повысить ставку по ипотеке до 12%. Это может также повлиять на стоимость жилья.Как сообщили специалисты компании, рост ставки до 10–12% приведет к заметному увеличению выплат. При ипотеке на 30 лет платеж вырастет примерно на 72% — с 30,3 до 52 тысяч рублей в месяц. При сроке 20 лет – на 54%, а при 10-летнем кредите – на 29%.В то же время многодетные семьи, для которых могут сохранить льготные ставки в диапазоне 2–4%, напротив, почувствуют послабление. Их ежемесячные платежи снизятся на 9–20% в зависимости от срока кредита. Такое движение может повлиять и на спрос. Количество пользователей семейной ипотеки с одним ребенком может сократиться на 25-30%.Спрос может перераспределиться в пользу доступного жилья, рассрочек от застройщиков и вторичной недвижимости.Однако у новой политики есть положительные стороны. Она снизит нагрузку на бюджет и усилит адресную поддержку действительно нуждающихся многодетных семей.Пpинятиe oкoнчaтeльнoгo peшeния oжидaeтcя yжe в нaчaлe нoябpя.