Жителей Ростовской области предупредили о высокой пожароопасности 15 октября

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В Ростовской области прогнозируется высокий класс пожароопасности. Жителей предупредили в донском ГУ МЧС.Высокий класс пожароопасности ожидается 15 октября. В этот день на территории региона будет действовать пожароопасность пятого класса. Сухая трава может загореться в трех муниципальных районах. А точнее — в Волгодонском и Цимлянском районах, а также в городе Волгодонске.В свою очередь пожароопасность до второго класса будет действовать на остальной территории области.В этот период спасатели рекомендуют соблюдать правила пожарной безопасности, в том числе воздержаться от разведения костров, а также не бросать горящие спички с окурками.