В Ростовской области объектив фотографа поймал неуловимую комету Леммона

Фото: Николай Викулов

В Азовском районе Ростовской области объектив фотографа поймал неуловимую комету Леммона. Николай Викулов представил этот эксклюзивный кадр широкой публике через социальные сети.Рано утром 14 октября внимание мужчины привлек небесный объект, похожий на "падающую звезду". Оказалось, что это комета C/2025 A6 (Lemon), запечатленная им на камеру.Это небесное тело совершает свой визит в нашу планетную систему примерно раз в тысячелетие, что означает, что нынешнее поколение не сможет увидеть его снова. Наиболее благоприятный период для наблюдения за кометой из Северного полушария начался в середине текущего месяца и продлится ориентировочно до 2 ноября.Предполагается, что к концу октября – началу её яркость начнет уменьшаться.