Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области объектив фотографа поймал неуловимую комету Леммона

В Ростовской области объектив фотографа поймал неуловимую комету Леммона
В Азовском районе Ростовской области объектив фотографа поймал неуловимую комету Леммона. Николай Викулов представил этот эксклюзивный кадр широкой публике через социальные сети.

Рано утром 14 октября внимание мужчины привлек небесный объект, похожий на "падающую звезду". Оказалось, что это комета C/2025 A6 (Lemon), запечатленная им на камеру.

Это небесное тело совершает свой визит в нашу планетную систему примерно раз в тысячелетие, что означает, что нынешнее поколение не сможет увидеть его снова. Наиболее благоприятный период для наблюдения за кометой из Северного полушария начался в середине текущего месяца и продлится ориентировочно до 2 ноября.

Предполагается, что к концу октября – началу её яркость начнет уменьшаться.
Фото: Николай Викулов
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.