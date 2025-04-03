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ГК «Ростов-Дон» обыграл «Ладу» со счетом 28:18

ГК «Ростов-Дон» обыграл «Ладу» со счетом 28:18
В заключительном матче Суперлиги сезона-2024/25 гандболистки «Ростов-Дона» одержали верх над тольяттинской «Ладой». Игра прошла 3 апреля в Тольятти.

С самого начала матча ростовская команда захватила инициативу. В первой половине встречи гостьи продемонстрировали результативную игру, забросив 18 мячей, в то время как хозяйки смогли ответить лишь 10. В дебюте второго тайма гандболистки «Ростов-Дона» упрочили свое преимущество, увеличив отрыв в счете.

Итоговый результат матча – победа команды из Ростовской области со счетом 28:18.

Тем самым клуб «Ростов-Дон» обеспечил себе победу в регулярном чемпионате Суперлиги.
Фото: ГК Ростов-Дон
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