ГК «Ростов-Дон» обыграл «Ладу» со счетом 28:18
В заключительном матче Суперлиги сезона-2024/25 гандболистки «Ростов-Дона» одержали верх над тольяттинской «Ладой». Игра прошла 3 апреля в Тольятти.
С самого начала матча ростовская команда захватила инициативу. В первой половине встречи гостьи продемонстрировали результативную игру, забросив 18 мячей, в то время как хозяйки смогли ответить лишь 10. В дебюте второго тайма гандболистки «Ростов-Дона» упрочили свое преимущество, увеличив отрыв в счете.
Итоговый результат матча – победа команды из Ростовской области со счетом 28:18.
Тем самым клуб «Ростов-Дон» обеспечил себе победу в регулярном чемпионате Суперлиги.