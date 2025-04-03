ГК «Ростов-Дон» обыграл «Ладу» со счетом 28:18

Фото: ГК Ростов-Дон

В заключительном матче Суперлиги сезона-2024/25 гандболистки «Ростов-Дона» одержали верх над тольяттинской «Ладой». Игра прошла 3 апреля в Тольятти.С самого начала матча ростовская команда захватила инициативу. В первой половине встречи гостьи продемонстрировали результативную игру, забросив 18 мячей, в то время как хозяйки смогли ответить лишь 10. В дебюте второго тайма гандболистки «Ростов-Дона» упрочили свое преимущество, увеличив отрыв в счете.Итоговый результат матча – победа команды из Ростовской области со счетом 28:18.Тем самым клуб «Ростов-Дон» обеспечил себе победу в регулярном чемпионате Суперлиги.