В Ростове сносят аварийный дом на Козлова

Фото: Дондей

В Ростове-на-Дону приступили к демонтажу аварийного здания, расположенного по адресу улица Козлова. Об этом об этом сообщает DonDay 13 декабря.В 2024 году трехэтажный дом №63А, был включено в список объектов, подлежащих сносу. Около 09:00 на место прибыла специализированная техника, и начался процесс сноса здания. Уже более восьми часов рабочие пытаются разобрать крепкие стены, но пока их усилия не увенчались успехом. Ожидается, что работы будут закончены до конца текущего года.Узнав о проводимых работах, бывшие жильцы дома также прибыли на место. Они наблюдают, как их когда-то любимые и уютные квартиры разрушаются под действием специализированной техники.В 2007 году трехэтажное здание было признано аварийным. Для жильцов такое решение местных властей стало шокирующие. Дом был построен в 1961 году, что для ростовских построек не является солидным возрастом. Более того, в здании не было обнаружено трещин и других повреждений, представляющих опасность для жизни людей.После признание дома аварийным, жильцов необходимо было расселить. В здании насчитывалось 33 квартиры, в которых проживали семьи с детьми и пожилыми родственниками.Попытки выступить против оказались тщетны. В 2016 году было принято решение о том, что трёхэтажное здание больше не может использоваться для проживания. В результате все жильцы были переселены в другие места. В 2019 году последний владелец квартиры продал её, и теперь помещения принадлежат муниципалитету.