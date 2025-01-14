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В центре Ростова горел аварийный дом на Мечникова

В центре Ростова горел аварийный дом на Мечникова

В Ростове-на-Дону произошёл пожар в здании, признанном аварийным. Об этом сообщает Главное управление МЧС по Ростовской области.

Возгорание произошло 13 января в 5:00 на улице Мечникова, 53. Ранним утром жители соседних домов были разбужены резким дымом и вспышками огня. Обеспокоенные люди вызвали пожарных.

На место происшествия выехали 18 огнеборцев и шесть автоцистерн. Пожарным потребовалось почти два часа, чтобы потушить огонь, охвативший территорию в 30 квадратных метров.

Важно отметить, что дом на улице Мечникова, 53 был признан аварийным в конце мая 2014 года, а его жильцы были переселены в 2018 году.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
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