В центре Ростова горел аварийный дом на Мечникова

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В Ростове-на-Дону произошёл пожар в здании, признанном аварийным. Об этом сообщает Главное управление МЧС по Ростовской области.Возгорание произошло 13 января в 5:00 на улице Мечникова, 53. Ранним утром жители соседних домов были разбужены резким дымом и вспышками огня. Обеспокоенные люди вызвали пожарных.На место происшествия выехали 18 огнеборцев и шесть автоцистерн. Пожарным потребовалось почти два часа, чтобы потушить огонь, охвативший территорию в 30 квадратных метров.Важно отметить, что дом на улице Мечникова, 53 был признан аварийным в конце мая 2014 года, а его жильцы были переселены в 2018 году.