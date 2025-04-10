Почти 60 спасателей тушат пожар на Мечникова в Ростове

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Более полусотни пожарных борются с огнем на улице Мечникова в Ростове. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.По данным спасателей, на месте происшествия задействованы 58 специалистов МЧС и 18 единиц спецтехники.Сообщается, что это не первый случай возгорания в этом здании. Несколько месяцев назад здесь уже возникал пожар.Следует напомнить, что еще весной 2014 года дом был признан непригодным для проживания, а в 2018 году жильцы были расселены. Однако, здание до сих пор не снесено. Местные жители утверждают, что трехэтажное здание охватывает пламя почти каждый месяц.Частенько в доме собираются различные подозрительные личности. Так, зимой они развели костер, чтобы согреться, и устроили пожар.