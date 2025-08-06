Главный тренер "Ростова" Джонатан Альба "дал люлей" за игры в предыдущих турах

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После неудовлетворительного 14-го места в РПЛ, игроки "Ростова" получили серьезный разбор полетов от главного тренера, Джонатана Альбы. Полузащитник Алексей Миронов сообщил об интенсивной подготовке команды к предстоящей игре с "Пари НН".10 августа ростовчане встретятся на поле с нижегородским клубом. Сейчас ключевая задача для донской команды – максимально эффективно подготовиться к игре, как в физическом, так и в техническом плане. Наставник Джонатан Альба полон решимости улучшить игру команды, учитывая, что "Ростов" не смог выиграть ни одного матча в первых трех турах Чемпионата России.-Тренер люлей дал заставил взбодриться, - поделился Миронов с "РБ Спорт". - На каждой тренировке полная отдача".На данный момент "Ростов" не имеет очков в активе и находится в зоне переходных матчей.