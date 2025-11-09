Юрист из Ростовской области поделилась советами по разрешению споров с шумными соседями

Фото: Нейросеть

Зачастую спокойствие в многоквартирном доме омрачается повышенным уровнем звука из соседних квартир. Это могут быть громкое прослушивание музыки, топот, звуки ремонта, плач детей или лай собак. Анна Павлова, правовед из Ростова, пояснила, в каких случаях необходимо обращаться с претензиями к соседям, нарушающим тишину в многоквартирном доме.Согласно санитарным нормам, существуют временные рамки, когда разрешено производить шум: с 7 утра и до 11 вечера. В этот период громкость не должна быть выше 40–55 дБ. Для примера, 40 дБ соответствуют обычному разговору, а 55 дБ – шуму работающего автомобиля, – поясняет специалист.В России на общефедеральном уровне отсутствует закон о тишине, однако действуют региональные законодательные акты, которые регулируют допустимое поведение в жилых помещениях в разное время суток. Например, в Москве запрещено шуметь с использованием электроинструментов и музыки с 19:00 до 9:00, а также с 13:00 до 15:00, – уточняет юрист.За нарушение тишины полагается административное взыскание в виде штрафа. Для жителей Ростовской области штраф за нарушение тишины варьируется от 500 до 3 000 рублей.- Тем не менее, по словам юриста, новостройки в течение 18 месяцев после ввода в эксплуатацию не подпадают под действие закона о тишине. Этот период отводится для проведения строительных и ремонтных работ. В подобных ситуациях единственным выходом становится поиск взаимопонимания с соседями, – подчеркивает Анна.Чтобы подать жалобу на шумных соседей, необходимо обратиться к участковому или в отделение полиции. Также можно направить коллективную жалобу от всех жильцов дома с просьбой принять меры к нарушителям тишины в управляющую компанию или ТСЖ. Кроме того, граждане имеют право обратиться в прокуратуру, осуществляющую надзор за соблюдением законности в регионе. Если постоянный шум причиняет физический и моральный дискомфорт, следует подать заявление в прокуратуру с просьбой провести проверку, – отмечает специалист. При обнаружении превышения допустимых уровней шума виновные будут привлечены к ответственности. Для получения компенсации морального ущерба необходимо обратиться в суд.