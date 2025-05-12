Главный тренер ФК «Ростов» – про игру с «Рубином»: Каждая команда показала высокий уровень игры в обороне
Главный тренер ФК «Ростов» Джонатан Альба поделился впечатлениями от поражения своей команды в матче 28-го тура чемпионата России против «Рубина». По его словам, игра была сложной и напряжённой, а обе команды продемонстрировали отличную игру в обороне.
Альба также выразил мнение о важности создания голевых моментов: «Промах Роналду? Это был великолепный момент. И момент Кучаева был хорош. В любом случае, самое важное – это создавать такие моменты».
Напомним, что матч между «Ростовом» и «Рубином» состоялся 11 мая и завершился со счётом 1:0 в пользу казанского клуба. Единственный гол на последних минутах компенсированного времени забил Мирлинд Даку.
После этого поражения «Ростов» остался на восьмом месте в турнирной таблице, в то время как «Рубин» поднялся на седьмую строчку.
Впереди у «Ростова» ещё одно важное испытание – 15 мая команда сразится со «Спартаком» в финале Кубка России.