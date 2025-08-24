Тренер «Ростова» Джонатан Альба высказался о матче против «Локомотива»» в РПЛ

Фото: ФК Ростов

После завершения матча РПЛ с «Локомотивом» главный тренер «Ростова» Джонатан Альба поделился своим мнением об итогах ничейной встречи. Игра состоялась в Москве 23 августа и завершилась со счетом 3:3.Альба отметил: «Наверное, заработать одно очко в гостях – это неплохо. Однако, учитывая ход игры, считаю, что этого недостаточно. Первая половина матча была сыграна неудовлетворительно. Мы не можем позволить себе так играть. В перерыве провел беседу с командой, после чего увидел положительные сдвиги в нашей игре. Нам предстоит провести анализ и продолжать работать над улучшением».Матч действительно выдался напряженным и богатым на острые моменты. На момент игры «Локомотив», занимающий первое место в турнирной таблице РПЛ с 13 очками, принимал «Ростов», находящийся в зоне переходных матчей (14-е место). Несмотря на ожидания московских болельщиков, «Ростов» проявил характер и сумел дать бой.Команда Альбы дважды оказывалась в роли отстающей, проигрывая со счетом 0:2 и 2:3, но сумела сравнять счет в добавленное время, забив решающий гол на 98-й минуте. Этот результат стал первой ничьей для «Ростова» в текущем сезоне, до этого команда одержала всего одну победу и потерпела четыре поражения в чемпионате.