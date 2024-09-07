Фото: ГК Ростов-Дон

Гандбольная команда «Ростов-Дон» одержала победу над «Звездой» в выездной встрече, состоявшейся 7 сентября.В стартовом матче Суперлиги-2024/25 донские гандболистки продемонстрировали великолепный результат. С первых минут игры они многократно отправляли мячи в сетку ворот соперниц. Анна Сень из «желто-черной» команды открыла счет, а затем по ее стопам пошла и Кристина Кожокарь, которая за игру забросила рекордные 11 мячей! Также на поле проявили себя Екатерина Левша и Ярослава Фролова.Игроки «Звезды» предприняли попытку ответного удара и смогли записать на свой счет несколько голов. Однако «Ростов-Дон» завершил встречу в свою пользу с результатом 42:26.