«Ростов-Дон» победил дома «Звезду»

Фото: ГК Ростов-Дон.

В игре чемпионата страны среди команд Суперлиги ростовчанки в крайне непростой игре обыграли звенигородскую «Звезду».В первом тайме гости были неожиданно сильнее. Ростовчанки же долго не могли нащупать свою игру. К перерыву южанки «горели» – 14:18.Во второй половине вечера «Звезда» вела «+7», однако ближе к концу «Ростов-Дон» начал стремительно догонять. За три минуты до конца игры на табло была уже ничья – 29:29. В нервозной концовке точнее оказались хозяйки. Итог – очень сложная победа «Ростов-Дона», 32:30.По индивидуальной статистике, самой полезной у хозяев была Кристина Кожокарь – 9 мячей. Ярослава Фролова попала в цель 5 раз, Анна Шапошникова и Юлия Манагарова – по 4. У «Звезды» Юлия Бабенко забила 11 голов.В остальных встречах тура в Суперлиге «Ставрополье» обыграло «АГУ-Адыиф» (Майкоп) – 33:30, ЦСКА (Москва) одолел «Кубань» (Краснодар) – 32:28, «Луч» (Москва) переиграл «Университет» (Ижевск) – 33:16, а «Черноморочка» (Новороссийск) была сильнее «Динамо-Синары» (Волгоград) – 28:25.2 декабря «Ростов-Дон» играет в гостях с «Кубанью». В таблице предварительного этапа «жёлто-чёрные» пока на 1-й строчке из 12.