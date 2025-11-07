Футбольные аналитики прогнозируют победу «Ростова» над «Сочи» в 15-м туре РПЛ

Фото: ФК Ростов

8 ноября футбольный клуб «Ростов» сыграет на выезде против «Сочи» в рамках чемпионата России. Аналитики предсказывают победу «Ростова». Хотя команда потерпела поражение в прошлом туре от «Акрона» и опустилась на 11-е место в РПЛ, у нее еще есть шанс на успех.«Сочи» находится на предпоследней строчке таблицы и показывает нестабильные результаты. Однако после смены тренера команда начала демонстрировать прогресс.На данный момент «Ростов» показывает впечатляющие результаты и находится в хорошей форме. Существует вероятность, что обе команды забьют голы, но фаворитом по-прежнему считается «Ростов». «Сочи», даже с новым главным тренером, в среднем пропускает два мяча за матч — это преимущество, которое должен использовать «Ростов».Результат 15-го тура РПЛ — 2:1 в пользу «Ростова».