ФК "Ростов" поднялся на 10-е место турнирной таблицы РПЛ по итогу 11-го тура

Фото: ФК Ростов

Завершился 11-й тур Российской Премьер-лиги. По итогам этого тура футбольный клуб «Ростов» поднялся в турнирной таблице на одну строчку. Победа над «Оренбургом» с минимальным счётом 0:1 позволила донской команде покинуть 11-е место и занять 10-е. Этот результат продемонстрировал болельщикам и соперникам, что команда преодолевает кризис.«Ростов» сейчас имеет в своём активе 13 очков: 4 победы, 4 ничьи и 3 поражения. В начале сентября команда оказалась на грани вылета из чемпионата России. Разочарованные болельщики перестали посещать матчи на «Ростов Арене», что значительно снизило посещаемость. Однако ситуация начала исправляться.Среди других команд РПЛ лидирует ЦСКА, который уверенно обошёл «Краснодар» в предыдущем туре. Аутсайдером остаётся «Сочи».