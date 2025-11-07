В Ростове из-за сноса аварийного дома несколько жилых зданий остались без отопления и горячей воды

Фото: Яндекс.карты.

В Железнодорожном районе Ростова из-за сноса аварийного дома №29 на улице Минераловодской отключили коммуникации в жилых домах. Об этом рассказала местная жительница Наталья.По ее словам, газ отключили на время сноса дома, пообещав включить его на следующий день, однако этого не произошло.Наталья живет на соседней улице Республиканской, у нее маленькие дети, и из-за отсутствия газа она не может приготовить им еду, а запасы готовых блюд уже закончились.Женщина обратилась в службу 104 и горгаз, но получила лишь формальные ответы без конкретики.– В доме холодно, нет горячей воды, дети мерзнут, – пожаловалась она.Также без газа, отопления и горячей воды остались жильцы дома №17 на Республиканской улице, где расположено 16 квартир, и нескольких домов на Минераловодской.Двухэтажный дом №29 на Минераловодской был построен в 1917 году и изношен на 58%. Его ремонт проводился три года подряд начиная с 2021 года, но в феврале стало известно о решении снести здание.Всем собственникам квартир пообещали выплатить компенсации после переселения.