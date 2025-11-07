Новости
За несколько матчей ФК «Ростов» потерял половину своих болельщиков

За несколько матчей футбольный клуб «Ростов» потерял значительную часть своей аудитории. Это подтверждают данные о посещаемости матчей.

В октябре команда из Ростова-на-Дону демонстрировала отличные результаты. После выхода из зоны вылета (14-е место) ростовчане поднялись на 10-ю строчку благодаря серии без поражений. Это отразилось на посещаемости домашних игр. 24 октября в рамках Кубка России «Ростов» одержал уверенную победу над «Пари НН» со счётом 4:1 и вышел в плей-офф. На эту игру пришли почти 15 тысяч болельщиков.

28 ноября ситуация на футбольном поле кардинально изменилась. В матче Чемпионата России команды «Ростов» и «Динамо МХ» разошлись миром, зафиксировав счёт 1:1. Численность зрителей значительно сократилась — стадион посетило лишь 8,8 тысяч человек, что почти вдвое меньше обычного.

Удача и поддержка фанатов, казалось, покинули «Ростов». Это особенно ярко проявилось в скандальной игре против «Акрона». «Жёлто-синие» пропустили два гола, что привело к их поражению. На стадионе собралось 7,8 тысяч зрителей.
Фото: ФК Ростов
