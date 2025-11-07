В Ростовской области пропала 21-летняя Анастасия Рыжина

Фото: Лиза Алерт

В Ростовской области ищут девушку, которая уже пропадала ранее. Речь идет об Анастасии Рыжкиной из станицы Кировской (Кагальницкий район).Родные потеряли связь с ней 23 июня.Девушке 21 год, она ростом около 160 сантиметров, худощавая. Волосы русые, а глаза карие. В день исчезновения на ней была летняя одежда — красная рубашка в клетку, синие джинсы и шлепанцы.Примечательно, что Анастасия уже пропадала четыре года назад, в мае 2021 года. Она сбежала из дома, будучи 17-летним подростком. Поскольку это происходило не первый раз, родные даже не сразу забили тревогу.Если у вас есть какая-либо информация о том, где может находиться Анастасия, пожалуйста, сообщите по номерам: 8 800 700-54-52 или 112.