Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростовской области пропала 21-летняя Анастасия Рыжина

В Ростовской области пропала 21-летняя Анастасия Рыжина


В Ростовской области ищут девушку, которая уже пропадала ранее. Речь идет об Анастасии Рыжкиной из станицы Кировской (Кагальницкий район).

Родные потеряли связь с ней 23 июня.

Девушке 21 год, она ростом около 160 сантиметров, худощавая. Волосы русые, а глаза карие. В день исчезновения на ней была летняя одежда — красная рубашка в клетку, синие джинсы и шлепанцы.

Примечательно, что Анастасия уже пропадала четыре года назад, в мае 2021 года. Она сбежала из дома, будучи 17-летним подростком. Поскольку это происходило не первый раз, родные даже не сразу забили тревогу.

Если у вас есть какая-либо информация о том, где может находиться Анастасия, пожалуйста, сообщите по номерам: 8 800 700-54-52 или 112.
Фото: Лиза Алерт
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.