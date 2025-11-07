Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

Два человека пострадали в жутком ДТП на Тульской в Ростове

Два человека пострадали в жутком ДТП на Тульской в Ростове


«Фольксваген Поло» отлетел в дерево после лобового столкновения с «Солерс Атлант»в Ростове. Об этом сообщили в Госавтоиснпекции региона.

Утром 7 ноября в Ростове-на-Дону на улице Тульской зафиксировано серьезное ДТП.
По предварительным данным, водитель 22 лет, управлявший «Фольксваген Поло», не справился с управлением возле дома №3.

Легковой автомобиль, двигаясь с высокой скоростью, оказался на встречной полосе, где произошло столкновение с фургоном «Солерс Атлант», за рулем которого находился 29-летний мужчина.

После столкновения «Фольксваген» отбросило в сторону, и он совершил наезд на дерево, расположенное на обочине дороги. По данным, предоставленным региональным управлением ГИБДД, в результате аварии травмы получили два пассажира легкового автомобиля в возрасте 28 и 16 лет.
Фото: Госавтоинспекция РО
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.