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Игрок «Ростова» вошел в список лучших футболистов по итогам 16-го тура РПЛ

Игрок «Ростова» вошел в список лучших футболистов по итогам 16-го тура РПЛ
В шестнадцатом туре чемпионата России по футболу капитан команды «Ростов» вошёл в пятёрку лучших игроков. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Российской Премьер-Лиги.

По результатам дистанции, которую игроки преодолели за матч, первое место занял Стефан Лончар из «Акрона». Второе место досталось Руслану Безрукову из «Рубина». Полузащитник Данил Глебов занял третью строчку рейтинга. Алексей Джурасович из «Акрона» разместился на четвертом месте. Мохаммад Горбани из «Оренбурга» замкнул пятёрку лучших.

В шестнадцатом туре Российской Премьер-Лиги футбольный клуб «Ростов» одержал победу над ЦСКА со счётом 2:1. Команда продолжает уверенно держаться на восьмой строчке турнирной таблицы.
Фото: ФК Ростов
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