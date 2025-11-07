Новости
На Дону с начала года 80% ипотек взяли на покупку квартир. Данными поделился первый замминистра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Сергей Вифлянцев на пресс-конференции 7 ноября.

По результатам девяти месяцев 2025 года, 80% ипотек было оформлено для приобретение квартир. В нее входит жилье, оформленное на долевое участие, первичный и вторичный ремонт. Эти цифры значительно превалируют над покупкой частного дома.

- Это связано с тем, что механизмы стимулирования рынка, в том числе ипотечного, они в первую очередь изначально работают только на многоквартирное жилье, - объяснил чиновник. - Надо и не забывать, что индивидуальное жилье в большинстве случаев по стоимости превышает стоимость квартир.


Также Сергей Вифлянцев обратил внимание, что в основном берут ипотеку жители городов, в большинстве они из Ростова. Это объясняет преобладание спроса именно на квартиры.
