Ростовчанам порекомендовали не есть хлеб 7 ноября: традиции и поверья в Дедовские плачи

Фото: Нейросеть

По народному календарю 7 ноября отмечают Дедовские плачи. В этот день верующие вспоминают праведную Тавифу Иоппийскую. Согласно преданию, она была доброй и милосердной женщиной из христианской общины Иоппии. Тавифа жила I веке. Однажды она тяжело заболела. К счастью, рядом, в Лидде, проповедовал святой апостол Петр. Гонцы отправились к нему с просьбой о помощи. Когда Петр пришел в Иоппию, ему сообщили, что Тавифа уже мертва. Тогда он преклонил колени и произнес молитву. Затем апостол подошел к телу святой и воскликнул: «Тавифа, встань!». Она поднялась уже совершенно здоровой. Чудесное воскрешение Тавифы описано в Деяниях апостолов.На Руси в Дедовские плачи принято поминать умерших. Люди посещали на кладбище. Там они приводили в порядок могилы и зажигали церковные свечи. По возвращению домой накрывали стол с блюдами, которые любили умершие родственники.В этот день не следует есть хлеб. Иначе потом весь год будет трудным. Не рекомендуется откладывать дела. Считается, что в этот день получится довести до конца то, что давно не получалось. Также лучше воздержаться от громко смеха или шумных гуляний. Верят, что это может огорчить души предков. А обман кого-то в Дедовские плачи пророчит, что оставшаяся жизнь пройдет во лжи и неудачах.В Дедовские плачи стоит проводить время с семьей. Это предвещает теплые отношения весь год. Важно делиться переживаниями с близкими. В этом случае все проблемы быстро разрешатся. А уборка в доме может сделать так, что зима будет уютной. Следует и помогать нуждающимся. Верят, что сделанное добро вернется через детей и внуков. Вдобавок рекомендуется поминать усопших. Это поможет душам умерших найти покой в загробном мире.По народным приметам в этот день неопавшие листья на деревьях предвещают затяжную зиму. Сильный ветер угрожает плохой погодой в течение нескольких дней. А утренний туман предвещает потепление.