Четырем районам Ростовской области угрожает почвенная засуха

Фото: Василий А.

В Ростовской области четыре района попали под почвенную засуху. По данным Северо-Кавказского УГМС на 7 ноября, угроза посевам распространилась на Белокалитвинский, Обливский, Семикаракорский и Цимлянский районы.На пораженных территориях произрастают подсолнечник и озимые, например, пшеница. Проблему усугубляет тот факт, что посевная кампания озимых в регионе ещё не закончена. Например, в Семикаракорском районе отчитались, что из 2,8 миллиона гектаров еще не засеяно около 5 тысяч 600 квадратных метров площади (20%). Специалисты опасаются, что если из-за сухой почвы растения не успеют прорасти до заморозков, урожай может погибнуть.Почвенная засуха стала настоящей бедой для сельского хозяйства Ростовской области еще с 2024 года. В регионе происходит опустынивание территорий, дождей нет, а сильное жаркое лето только усугубило ситуацию.Летом 2025 года в регионе наблюдался печальный рекорд по дефициту влаги — страдали угодья в двадцати районах, множестве населенных пунктов. В них вводили режим ЧС.Среди них - станицы Казанская и Боковская, село Маргаритово, поселки Чертково и Гигант, города Белая Калитва, Зерноград, Шахты, Миллерово.Засуха также затронула такие районы, как Багаевский, Веселовский, Семикаракорский, Азовский, Аксайский, Сальский, Целинский, Куйбышевский, Зимовниковский, Усть-Донецкий и Неклиновский.