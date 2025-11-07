На торги выставили исключительное право на программное обеспечение азовской компании

Фото: Нейросеть

В Ростовской области выставлено на аукцион эксклюзивное право на программный продукт, разработанный компанией из Азова. Объявление о предстоящем аукционе опубликовано на портале единого федерального реестра сведений о банкротстве.Указанное программное решение предназначено для "Автоматизации тендерных процедур". Стартовая стоимость лота составляет 9 миллионов рублей. Зарегистрироваться для участия в торгах возможно с 10 ноября до 15 декабря. Результаты аукциона станут известны через 10 дней после завершения периода приема заявок.Стоит отметить, что ООО «КОНТИНЕНТ-М» было зарегистрировано в городе Азове, расположенном в Ростовской области, в августе 2015 года. Основным видом деятельности предприятия являлось оказание услуг для бизнеса. В ноябре 2022 года компания была объявлена банкротом.