ФК «Ростов» сыграет с «Сочи» по расписанию
Матч между футбольными клубами «Ростов» и «Сочи» состоится по расписанию, сообщает Sports.ru.
О договорённости с донским клубом сообщил ФК «Сочи». Домашний матч 23-го тура РПЛ пройдёт сегодня, 19 июня, в 20:00 по московскому времени.
Напомним, игра до последнего дня находилась под вопросом из-за коронавируса, подтвердившегося у шести игроков «Ростова». Матч предлагалось перенести и засчитать «Ростову» техническое поражение. Руководство ФК «Сочи» высказалось против переноса игры из-за плотного расписания матчей.
Кто сегодня заменит на поле в Сочи заболевших игроков «Ростова», пока не известно. Спортсмены, у которых подтвердилось заболевание, находятся на карантине.