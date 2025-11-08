Экс-супруга Дмитрия Диброва устроила дефиле в открытом купальнике

Фото: СоцСети

Бывшая жена телеведущего Дмитрия Диброва устроила дефиле в купальнике. Снимки она разместила в соцсетях 7 ноября.В кадре многодетная мама выбирает себе купальник.- Готовясь к поездке в ЮАР, пересмотрела много образов. И выбрала то, что отлично село, — отметила Диброва.Добавим, что модель следит за своей фигурой. Она периодически тренируется и следит за питанием. В 2022 году модель также сделала коррекцию груди. Диброва хотела вернуть форму, которая была до родов и похудения.По мнению хейтеров, Диброва развелась с супругом из-за его возраста. Якобы телеведущий потерял былую красоту.Напомним, Дмитрий и Полина Дибровы развелись еще в сентябре. Поводом для расставания стала измена модели с 50-летним бизнесменом Романом Товстиком.