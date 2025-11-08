Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Экс-супруга Дмитрия Диброва устроила дефиле в открытом купальнике

Экс-супруга Дмитрия Диброва устроила дефиле в открытом купальнике
Бывшая жена телеведущего Дмитрия Диброва устроила дефиле в купальнике. Снимки она разместила в соцсетях 7 ноября.
В кадре многодетная мама выбирает себе купальник.

- Готовясь к поездке в ЮАР, пересмотрела много образов. И выбрала то, что отлично село, — отметила Диброва.

Добавим, что модель следит за своей фигурой. Она периодически тренируется и следит за питанием. В 2022 году модель также сделала коррекцию груди. Диброва хотела вернуть форму, которая была до родов и похудения.

По мнению хейтеров, Диброва развелась с супругом из-за его возраста. Якобы телеведущий потерял былую красоту.

Напомним, Дмитрий и Полина Дибровы развелись еще в сентябре. Поводом для расставания стала измена модели с 50-летним бизнесменом Романом Товстиком.
Фото: СоцСети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.