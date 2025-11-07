В минстрое Ростовской области отмечают падение спроса на ипотеку

- К этому вопросу можем возвращаться тогда, когда ставка по ипотеке упадет до 15%. Тогда мы увидим, что спрос будет восстанавливаться. Очень хотелось бы, чтобы это было в конце следующего года, - сказал чиновник.

Фото: Нейросеть

С начала года в Ростовской области снизился спрос на ипотеку. Информацией поделился первый заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Сергей Вифлянцев на пресс-конференции 7 ноября.За девять месяцев объем ипотечных кредитов составил 69 миллиардов рублей. Общее количество выданных займов равно 16 308. Как подчеркнул чиновник, в соотношении с данными предыдущего года эти показатели сократились практически вдвое.В основном на падение спроса оказывает влияние высокая ключевая ставка. Замминистра сообщил, что в начале года она составляла 21%, а на октябрьском заседании Центральный Банк решил ее понизить до 16,5%. Однако положение с маленьким спросом осталось прежним.По прогнозам минстроя, экономическая активность начнет замедлятся. Сергей Вифлянцев считает, что к концу текущего года ситуация в лучшую сторону не изменится.