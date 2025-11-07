В очередной раз ростовская компания не смогла оспорить в суде статус ОКН дома Чернова

Фото: соцсети

В Краснодаре в Четвертом кассационном суде 6-го числа состоялось заседание по вопросу статуса дома Чернова в Ростове. Компания ООО «Новотекс» из Ростова-на-Дону пыталась оспорить решение Ростовского областного суда о признании доходного дома Чернова на Буденновском, 17 объектом культурного наследия.Уже не первый год продолжается история с домом, расположенным в центре донской столицы. В 2022 году активисты обнаружили, что доходный дом планируют снести, чтобы возвести на его месте многоэтажное здание. Защитники культурного наследия подали заявление в ОКН с просьбой присвоить зданию охранный статус. В течение года проводились экспертизы, и в итоге трехэтажное здание было включено в соответствующий реестр.В январе 2025 года в Ростовский облсуд поступило заявление о пересмотре статуса объекта культурного наследия. Истцом выступила компания «Новотекс», владеющая помещением в здании. Ответчик представлял комитет по охране культурного наследия (ОКН). На первом заседании представительница истца пыталась оспорить признание здания объектом культурного наследия, приводя свои доводы. Однако ответчик, выступая от имени комитета ОКН, аргументировал, что результаты экспертизы, подтверждающие культурную ценность здания, являются верными.Истец предложил провести повторную экспертизу здания, однако суд отклонил это ходатайство. В итоге было вынесено решение о том, что доходный дом Николая Константиновича Чернова остаётся объектом культурного наследия и подлежит государственной охране. Позже ростовская компания попыталась оспорить это решение в суде Краснодарского края, но и там потерпела неудачу.Бизнесмены из Ростовской области, заручившись поддержкой квалифицированного юриста, предприняли нестандартный шаг и подали иск против Натальи Оболенской, специалиста в области историко-культурной экспертизы. Оболенская проводила оценку, связанную с этим направлением. Основной претензией бизнесменов стало то, что эксперт не выезжал на объект исследования. Они выразили опасения, что это могло привести к возможным неточностям в заключении.Судебное разбирательство проходило в Воронеже, где проживает эксперт. Если бы его компетентность была поставлена под сомнение, доходный дом мог бы столкнуться с необходимостью проведения дополнительных экспертиз с участием двух или трёх специалистов. К счастью, суд принял сторону эксперта.В ноябре состоялось очередное апелляционное заседание, направленное на пересмотр статуса объекта культурного наследия (ОКН). Однако компания из Ростова пока не добилась успеха в этом вопросе.