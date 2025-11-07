Фото: соцсети

В Ростове почти год не выдают разрешения на строительство высотных домов. Об этом говорится в документах на сайте городской администрации.В октябре были введены в эксплуатацию четыре дома: дом № 7 на бульваре Героев СВО, дом № 19 на улице Бориса Слюсаря, дом № 45 на улице Ларина и дом № 10 на улице Костенко.С 1 декабря 2024 года в Ростове запрещено строить многоэтажные дома. Это связано с жалобами жителей на нехватку школ, парков и других объектов инфраструктуры. Из-за массовой застройки возникли дополнительные нагрузки на существующие ресурсы, что вызвало недовольство горожан.