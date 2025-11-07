Новости
В Ростове почти год не выдают разрешения на строительство высотных домов

В Ростове почти год не выдают разрешения на строительство высотных домов. Об этом говорится в документах на сайте городской администрации.

В октябре были введены в эксплуатацию четыре дома: дом №  7 на бульваре Героев СВО, дом №  19 на улице Бориса Слюсаря, дом №  45 на улице Ларина и дом № 10 на улице Костенко.

С 1 декабря 2024 года в Ростове запрещено строить многоэтажные дома. Это связано с жалобами жителей на нехватку школ, парков и других объектов инфраструктуры. Из-за массовой застройки возникли дополнительные нагрузки на существующие ресурсы, что вызвало недовольство горожан.
Фото: соцсети
