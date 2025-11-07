В Ростове женщина чуть не убилась, споткнувшись на плохом тротуаре на улице Седова

Фото: соцсети

Жители Кировского района Ростова-на-Дону жалуются на травмоопасный тротуар на пересечении проспекта Чехова и улицы Седова. Прямо на пешеходной дорожке торчат застывшие куски бетона, о которые очень легко споткнуться.Местные жители полагают, что это остатки стены какого-то ларька. Его давно нет, а основание фундамента превратилось в угрозу для прохожих. Риски стремительно растут в темное время суток, когда эти неровности плохо видны.Днем 7 ноября на этом месте чуть не произошла беда. Женщина шла мимо и споткнулась о бетонные выступы. Не удержавшись, она упала. При падении у женщины разбились очки, вдобавок она не смогла подняться. Прохожие помогли ей.На проблему ростовчане уже жаловались — писали обращения в муниципальные органы благоустройства, однако они остались без ответа.Жители района просят городские власти навести порядок и убрать травмоопасный бетон. Они опасаются, что с приходом зимы при обледенении этот участок тротуара и вовсе превратится в ловушку.