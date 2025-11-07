В Ростовской области юрист рассказала, за что жильцы МКД могут получить штрафы

Фото: Donday

Наиболее распространенным поводом для жалоб в многоквартирных домах, влекущим за собой административное взыскание, является нарушение тишины и покоя граждан. Юрист Анна Павлова из Ростова-на-Дону объяснила, в каких случаях жильцы многоквартирных домов могут быть подвергнуты штрафам.В Ростовской области действует закон о тишине, который устанавливает период с 23:00 до 7:00 в качестве времени, когда необходимо соблюдать тишину. В этот период соседи имеют право жаловаться на громкие звуки, такие как музыка, ремонтные работы, крики, использование звукоусилительной аппаратуры, а также на нецензурную брань, произносимую в подъезде, на балконе или в других общественных зонах дома. Нарушителям тишины в Ростове грозит штраф от 500 до 3 000 рублей.Сильные запахи, проникающие из одной квартиры в другие, также могут послужить основанием для привлечения к административной ответственности.Несоблюдение правил содержания домашних питомцев, включая распространение неприятного запаха, создание антисанитарных условий или возникновение угрозы эпидемиологической безопасности, может привести к штрафу в размере от 1 500 до 3 000 рублей, отмечает юрист.Также штраф может быть выписан за курение в подъезде. В соответствии с действующим законодательством, курение в местах общего пользования многоквартирных домов запрещено, и за данное нарушение предусмотрен штраф в размере до 1 500 рублей.Курение на частной территории, включая балкон, разрешено только в том случае, если оно не нарушает права других жильцов. Распространение табачного дыма в соседние квартиры рассматривается как нарушение санитарных норм и прав на благоприятную среду обитания, подчеркивает эксперт.Загромождение общедомовой территории – еще одна частая причина для недовольства. Жильцам запрещено складировать личные вещи на лестничных клетках, так как эти площади относятся к общему имуществу собственников. К общему имуществу дома относятся, в частности, лестницы, коридоры, лестничные марши, площадки и входные группы. Штраф за подобное нарушение колеблется от 5 000 до 15 000 рублей.