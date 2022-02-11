«БАРС-РГЭУ» победил «Динамо-МГТУ»

Фото: «БАРС-РГЭУ»

В первой игре «желто-синие» здорово начали, однако затем упустили инициативу и проиграли матч. Теперь «барсы» учли свои ошибки и доминировали по ходу всей встречи.В первой части матча на табло был огромный перевес ростовчан – 30:11. Во второй четверти подопечные Михаила Старовойтова вновь лучше – 20:18. На отдых клубы отправились при счете 50:29 в пользу хозяев паркета. В третьем и четвертом отрезках игры команды были относительно равны, и «БАРС-РГЭУ» спокойно довел дело до уверенной победы – 87:67.По индивидуальным показателям самыми полезными в команде хозяев площадки стали Владислав Гусак («дабл-дабл» - 17 очков + 10 подборов), Александр Голяхов (12) и Дэвид Майга (12). У «Динамо-МГТУ» Павел Сизов набрал 24 очка.В остальных встречах дня в Суперлиге-2 «Тамбов» был сильнее «Челбаскета» (Челябинск) - 89:65, «Чебоксарские Ястребы» обыграли «Динамо» (Ставрополь) - 75:67, «Металлург» (Магнитогорск) разгромил «МицуБАСКЕТ» (Липецк) - 97:62, а «Новомосковск» переиграли «Нефтяник» (тобольск) - 81:78.22 и 23 февраля «барсы» в гостях сразятся с «Челбаскетом».