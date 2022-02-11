Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

Версия для печати

«БАРС-РГЭУ» победил «Динамо-МГТУ»

«БАРС-РГЭУ» победил «Динамо-МГТУ»
В первой игре «желто-синие» здорово начали, однако затем упустили инициативу и проиграли матч. Теперь «барсы» учли свои ошибки и доминировали по ходу всей встречи.

В первой части матча на табло был огромный перевес ростовчан – 30:11. Во второй четверти подопечные Михаила Старовойтова вновь лучше – 20:18. На отдых клубы отправились при счете 50:29 в пользу хозяев паркета. В третьем и четвертом отрезках игры команды были относительно равны, и «БАРС-РГЭУ» спокойно довел дело до уверенной победы – 87:67.

По индивидуальным показателям самыми полезными в команде хозяев площадки стали Владислав Гусак («дабл-дабл» - 17 очков + 10 подборов), Александр Голяхов (12) и Дэвид Майга (12). У «Динамо-МГТУ» Павел Сизов набрал 24 очка.

В остальных встречах дня в Суперлиге-2 «Тамбов» был сильнее «Челбаскета» (Челябинск) - 89:65, «Чебоксарские Ястребы» обыграли «Динамо» (Ставрополь) - 75:67, «Металлург» (Магнитогорск) разгромил «МицуБАСКЕТ» (Липецк) - 97:62, а «Новомосковск» переиграли «Нефтяник» (тобольск) - 81:78.

22 и 23 февраля «барсы» в гостях сразятся с «Челбаскетом».
Фото: «БАРС-РГЭУ»
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.