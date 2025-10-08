Новости
Баскетбольный клуб «БАРС-РГЭУ» проиграл команде «ЮГРА» со счетом 85:96

В Краснодаре матч 1/16 финала Кубка России, прошедший 8 октября, баскетбольный клуб «БАРС-РГЭУ» проиграл команде «ЮГРА».

В стартовом отрезке игры ростовчане оказались слабее оппонента, уступив с результатом 12:20. Однако во второй четверти «барсам» удалось наверстать упущенное и даже вырваться вперёд – 39:20.

В третьем периоде «ЮГРА» смогла переломить ход игры и одержала победу с преимуществом в 20 баллов. Этот рывок обеспечил сургутской команде значительный отрыв. Несмотря на равную борьбу в заключительной четверти, преимущество, добытое соперниками в третьей четверти, не дало «барсам» возможности выиграть.

Итогом матча стал счет 85:96 в пользу баскетбольного коллектива из Сургута.

Ответная игра 1/16 финала Кубка России по баскетболу среди мужских команд запланирована на 29 октября в Сургуте.
Фото: БК Барс
