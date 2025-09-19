В Ростове-на-Дону нашли живой пропавшую без вести 13-летнюю школьницу

Фото: Национальный центр помощи Ростовской области

В Ростове-на-Дону обнаружена живой 13-летняя Василиса Ж., ранее объявленная как пропавшая без вести. С 18 сентября отсутствовали какие-либо сведения о ее местонахождении.Тринадцатилетняя школьница, исчезнувшая в Ростове-на-Дону, найдена в целости и сохранности. С 18 сентября не поступало никаких данных о том, где она пребывала. В указанный день девочка вышла из дома, чтобы погулять, и не вернулась. В розыске участвовали близкие и друзья, правоохранительные органы и добровольцы.Вечером 19 сентября стало известно об обнаружении Василисы живой. Об обстоятельствах и месте ее пребывания в течение всего этого времени пока ничего не сообщается.