Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове-на-Дону нашли живой пропавшую без вести 13-летнюю школьницу

В Ростове-на-Дону нашли живой пропавшую без вести 13-летнюю школьницу

В Ростове-на-Дону обнаружена живой 13-летняя Василиса Ж., ранее объявленная как пропавшая без вести. С 18 сентября отсутствовали какие-либо сведения о ее местонахождении.

Тринадцатилетняя школьница, исчезнувшая в Ростове-на-Дону, найдена в целости и сохранности. С 18 сентября не поступало никаких данных о том, где она пребывала. В указанный день девочка вышла из дома, чтобы погулять, и не вернулась. В розыске участвовали близкие и друзья, правоохранительные органы и добровольцы.

Вечером 19 сентября стало известно об обнаружении Василисы живой. Об обстоятельствах и месте ее пребывания в течение всего этого времени пока ничего не сообщается.
Фото: Национальный центр помощи Ростовской области
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.