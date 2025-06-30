Пропавшую без вести в Ростове пенсионерку нашли живой

Фото: Лиза Алерт

В Ростове-на-Дону обнаружили живой 71-летнюю женщину, которая ранее считалась пропавшей без вести. О местонахождении Ларисы Ковальчук не было никаких сведений более пяти дней.25 июня пенсионерка ушла из дома. Когда она перестала отвечать на звонки, её близкие стали беспокоиться. Они обратились в полицию и к волонтёрам.30 июня днём стало известно, что женщину нашли живой. Однако информация о том, где она находилась всё это время, не разглашается.