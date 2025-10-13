На Дону на капитана судна завели уголовное дело за столкновение с мостом

Фото: Donday

В Ростовской области возбудили уголовное дело уголовное в отношении капитана речного судна после столкновения с мостом. Данная информация была обнародована пресс-службой Западного межрегионального управления Следственного комитета Российской Федерации на транспорте.Инцидент имел место в апреле 2025 года, когда судно, находившееся под управлением капитана, следовало от стоянки в Аксае. В процессе движения произошло столкновение правого борта судна с конструкцией правобережной части пешеходного разводного моста.Последствия данного происшествия оказались весьма серьёзными для теплохода, которому были нанесены значительные повреждения корпуса. По предварительной оценке специалистов, сумма причинённого ущерба существенно превысила отметку в три миллиона рублей.По факту случившегося было возбуждено уголовное дело, предметом расследования которого стало нарушение требований безопасности при осуществлении деятельности по эксплуатации внутреннего водного транспорта.