Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

На Дону на капитана судна завели уголовное дело за столкновение с мостом

На Дону на капитана судна завели уголовное дело за столкновение с мостом

В Ростовской области возбудили уголовное дело уголовное в отношении капитана речного судна после столкновения с мостом. Данная информация была обнародована пресс-службой Западного межрегионального управления Следственного комитета Российской Федерации на транспорте.

Инцидент имел место в апреле 2025 года, когда судно, находившееся под управлением капитана, следовало от стоянки в Аксае. В процессе движения произошло столкновение правого борта судна с конструкцией правобережной части пешеходного разводного моста.

Последствия данного происшествия оказались весьма серьёзными для теплохода, которому были нанесены значительные повреждения корпуса. По предварительной оценке специалистов, сумма причинённого ущерба существенно превысила отметку в три миллиона рублей.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело, предметом расследования которого стало нарушение требований безопасности при осуществлении деятельности по эксплуатации внутреннего водного транспорта.
Фото: Donday
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.