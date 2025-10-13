На Дону средняя зарплата выросла до 67, 5 тысяч рублей

Фото: DonDay

В первом полугодии года средняя зарплата в Ростовской области достигла 67 490 тысяч рублей. Об этом сообщает Ростовстат.Зарплату больше ста тысяч получают работники финансовой и страховой деятельности (112 624 тысячи рублей).Специалисты в области информации и связи зарабатывают около 90 924 рублей, а научные сотрудники — 85 900 рублей. Строители и агрономы получают соответственно 62 315 и 61 309 рублей. Средняя зарплата педагогов — 52 035 рублей.Самые низкие доходы в регионе у риелторов и агентов недвижимости — 38 590 рублей в среднем по первому полугодию 2025 года.Заработок выше среднеобластного уровня отмечается в сфере информации и связи, финансовой и страховой деятельности, профессиональной, научной и технической деятельности.Ниже среднеобластного уровня доход в сферах образования, административных услуг, гостиничного и ресторанного бизнеса, а также в сфере недвижимости.Отметим, что средняя зарплата – это среднее арифметическое профессий в одной сфере. К примеру, она может высчитываться как зарплата врача-хирурга и обычной санитарки. Получается, что при зарплате у фельдшера скорой в 100 тысяч рублей и санитарки в 20 тысяч рублей, средняя будет 60 тысяч рублей. Таким образов, средняя зарплата по всем категориям будет значительно выше реальных доходов большинства работников.