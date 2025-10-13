Крупную популяцию редких для региона узорчатых полозов нашли в Ростовской области

Фото: Парк Лога

В Ростовской области обнаружили многочисленную популяцию редких неядовитых змей — узорчатых полозов. Сотрудники парка «Лога» нашли змей во время экспедиции, которая проходила с 6 по 8 октября на Раздорских холмах в Усть-Донецком районе. Специалисты парка отправились исследовать места зимовки неядовитых змей в донском регионе.В результате исследований учёные обнаружили большую популяцию редкого для региона узорчатого полоза. Эти змеи хорошо лазают по ветвям деревьев и кустарников, а также умеют плавать.Узорчатый полоз обитает в глинистых, песчаных и каменистых степях, на лесных и кустарниковых опушках, на обрывистых берегах водоёмов, иногда в прибрежных тростниках. Кроме того, эту змею можно встретить в садах, сёлах и среди развалин.Для донского региона этот вид довольно редок — он занесён в Красную книгу Ростовской области. Впервые узорчатого полоза в Ростовской области обнаружили в начале прошлого столетия на южном берегу Таганрогского залива.