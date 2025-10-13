Заседание с допопросом Виталия Кушнарева перенесли

Фото: Дондей

В Ростове перенесли допрос бывшего министра транспорта Ростовской области. Заседание, которое должно было пройти в районном Железнодорожном суде, назначено на новую дату.Адвокат Кушнарева, Артур Мелоян, сообщил порталу Donday.ru, что заседание, запланированное на 13 октября, отложили. Защитник Кушнарева сейчас на больничном.На предыдущем заседании планировали допросить экс-министра. Виталий Кушнарев должен был ответить на вопросы гособвинения и дать свои показания, но заседание перенесли на следующую неделю.Расследование и судебный процесс идут уже почти год. Кушнарева задержали в ноябре 2024 года. Против него возбудили уголовное дело по двум статьям: за незаконное хранение оружия и получение взятки в особо крупном размере. Следствие утверждает, что экс-министр вымогал у директора ООО «Т-Транс» 95 миллионов рублей за помощь в приемке работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту дорог.Все это время Кушнарев находится под стражей. На последнем заседании, 29 сентября, ему продлили меру пресечения. Его сын предложил залог в семь миллионов рублей, чтобы отца отпустили под домашний арест, но суд решил оставить Кушнарева в СИЗО до 3 января.