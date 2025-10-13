Заседание с допопросом Виталия Кушнарева перенесли
В Ростове перенесли допрос бывшего министра транспорта Ростовской области. Заседание, которое должно было пройти в районном Железнодорожном суде, назначено на новую дату.
Адвокат Кушнарева, Артур Мелоян, сообщил порталу Donday.ru, что заседание, запланированное на 13 октября, отложили. Защитник Кушнарева сейчас на больничном.
На предыдущем заседании планировали допросить экс-министра. Виталий Кушнарев должен был ответить на вопросы гособвинения и дать свои показания, но заседание перенесли на следующую неделю.
Расследование и судебный процесс идут уже почти год. Кушнарева задержали в ноябре 2024 года. Против него возбудили уголовное дело по двум статьям: за незаконное хранение оружия и получение взятки в особо крупном размере. Следствие утверждает, что экс-министр вымогал у директора ООО «Т-Транс» 95 миллионов рублей за помощь в приемке работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту дорог.
Все это время Кушнарев находится под стражей. На последнем заседании, 29 сентября, ему продлили меру пресечения. Его сын предложил залог в семь миллионов рублей, чтобы отца отпустили под домашний арест, но суд решил оставить Кушнарева в СИЗО до 3 января.