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В Ростове нашли живой пропавшую без вести 13-летнюю школьницу

В Ростове нашли живой пропавшую без вести 13-летнюю школьницу
В Ростове живой нашли пропавшую без вести 13-летнюю школьницу. О местонахождении Екатерины М. ничего не было известно с 21 апреля.

Школьница ушла из дома 21 апреля после ссоры в школе. Ее заметили горожане в парке Собино, там был и ее рюкзак. Когда девочка не вернулась домой, родители забили тревогу и обратились на помощью к волонтерам.

Всю ночь школьницу искали неравнодушные люди. Она находилась на улице одна в темноте. К счастью, трагедии избежать удалось. Девочку обнаружили утром 22 апреля.
Фото: СоцСети
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