Из-за ремонта путей в Ростовской области изменится расписание более пяти электричек

Из-за ремонтных работ на железнодорожных путях расписание некоторых электричек пригородного сообщения изменится на три дня — 18, 24 и 26 октября. Поезда, которые курсируют между Ростовом, Азовом, Степной и Орловкой-Кубанской, будут ходить по новому графику.

Изменения затронут следующие составы: № 6026, следующая по маршруту Ростов — Азов, № 6174 Ростов — Орловка-Куб, № 6184/6183 Орловка-Куб — Ростов, № 6028 Ростов — Азов, № 6025 Азов — Ростов, № 6054 Ростов — Степная.

Все поезда будут останавливаться на всех станциях в соответствии с новым расписанием.
Фото: СКЖД
