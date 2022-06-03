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В Батайске в халатности подозревают бывшего замначальника управления ЖКХ

В Батайске в халатности подозревают бывшего замначальника управления ЖКХ
В Ростовской области бывшего заместителя начальника управления ЖКХ Батайска подозревают в халатности. Об этом сообщает СУ СКР по Ростовской области. В отношении него возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, в 2020 году подозреваемый должным образом не проверил документы об утилизации мусора на территории Батайска и подписал акты выполненных работ с недостоверными сведениями.

Из-за халатных действий городу был нанесён ущерб в размере более двух миллионов рублей. Расследование продолжается.

Отметим, что горожане постоянно жалуются на большое количество мусора в городе. Они публикуют фотографии стихийных свалок в соцсетях и просят власти серьезнее относиться к благоустройству города.
Фото: РостовРу
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