В Батайске в халатности подозревают бывшего замначальника управления ЖКХ

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В Ростовской области бывшего заместителя начальника управления ЖКХ Батайска подозревают в халатности. Об этом сообщает СУ СКР по Ростовской области. В отношении него возбуждено уголовное дело.По версии следствия, в 2020 году подозреваемый должным образом не проверил документы об утилизации мусора на территории Батайска и подписал акты выполненных работ с недостоверными сведениями.Из-за халатных действий городу был нанесён ущерб в размере более двух миллионов рублей. Расследование продолжается.Отметим, что горожане постоянно жалуются на большое количество мусора в городе. Они публикуют фотографии стихийных свалок в соцсетях и просят власти серьезнее относиться к благоустройству города.