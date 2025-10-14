Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области собрали деньги на похороны 19-летнего убитого парня

В Ростовской области собрали деньги на похороны 19-летнего убитого парня

На Дону отзывчивые люди помогли матери убитого 19-летнего парня собрать деньги на похороны. Трагедия произошла в Белой Калитве 13 октября.

На Театральной площади отдыхала компания молодых ребят. Известно, что 35-летний поссорился с 19-летним Максимом из-за пустяка. Из-за ссоры мужчина достал нож и ударил молодого парня в грудь. Свидетели трагедии вызвали скорую, но парень скончался на месте.

Позже полицейские задержали подозреваемого. Заведено уголовное дело по статье «Убийство». Следствием рассматривается вопрос об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в СУ СКР по Ростовской области.

Как стало известно изданию Donday, Максим был единственным ребенком в семье. Окружающие отзывались о нем, как о порядочном молодом человеке. Близкие и друзья выражают слова скорби родным Максима. Десятки неравнодушных людей помогли матери погибшего со сбором денег на похороны парня.
Фото: DonDay
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.