В Ростовской области собрали деньги на похороны 19-летнего убитого парня

Фото: DonDay

На Дону отзывчивые люди помогли матери убитого 19-летнего парня собрать деньги на похороны. Трагедия произошла в Белой Калитве 13 октября.На Театральной площади отдыхала компания молодых ребят. Известно, что 35-летний поссорился с 19-летним Максимом из-за пустяка. Из-за ссоры мужчина достал нож и ударил молодого парня в грудь. Свидетели трагедии вызвали скорую, но парень скончался на месте.Позже полицейские задержали подозреваемого. Заведено уголовное дело по статье «Убийство». Следствием рассматривается вопрос об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в СУ СКР по Ростовской области.Как стало известно изданию Donday, Максим был единственным ребенком в семье. Окружающие отзывались о нем, как о порядочном молодом человеке. Близкие и друзья выражают слова скорби родным Максима. Десятки неравнодушных людей помогли матери погибшего со сбором денег на похороны парня.